Кількість жертв серії землетрусів у Непалі досягла 8,4 тисяч осіб

Кількість загиблих в результаті серії землетрусів в Непалі досягла 8,4 тис. осіб.

Як передає ТАСС, про це повідомив Національний центр з надзвичайних ситуацій. Згідно з повідомленням, кількість постраждалих перевищила 100 тис. осіб.

”За останніми даними, загинули 8,4 тис, постраждали 101 тис осіб”, - наводить відомство оновлені дані на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.

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З кінця квітня в Непалі сталося два потужних землетруси магнітудою 7,9 (25 квітня) і 7,3 (12 травня), а також не менше 200 повторних поштовхів меншої інтенсивності.

Центр також додав, що в результаті ударів стихії повністю зруйновані 488 тис. будинків і ще 267 тис. пошкоджені.

Раніше влада оцінила збиток від землетрусів в більш ніж 10 млрд доларів.