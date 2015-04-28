Влада Непалу прогнозує, що на відновлення інфраструктури буде потрібно $10 мільярдів

Відновлення Непалу після землетрусу обійдеться в $10 млрд і займе роки, заявив міністр фінансів країни Рам Махат. Про це повідомляє Слон з посиланням на Bloomberg.

«Точні витрати підрахувати зараз складно. Відновлення будинків та інфраструктури потребує мільярдів і мільярдів доларів. Воно займе роки», – сказав міністр.

Махат зазначив, що країна має намір звернутися за допомогою до всього світу. Як зазначає Bloomberg, $10 млрд – це приблизно половина ВВП Непалу.

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Зростання економіки країни сповільнилося ще до землетрусу, пише агентство. Азіатський банк розвитку прогнозує, що до 15 липня ВВП Непалу збільшиться на 4,6% порівняно з 5,2% роком раніше. На Катманду та його околиці, які найбільше постраждали від землетрусу, за оцінкою Національного банку Непалу, припадає третина національної економіки. Основу непальської економіки складає сільське господарство і туризм.

Найсильніший за 81 рік землетрус в Непалі відбувся 25 квітня. За останніми даними, число загиблих перевищило п'ять тисяч осіб і може досягти шести тисяч. В країні оголошено надзвичайний стан. Допомогу Непалу готові надати Євросоюз, Росія, Індія і Китай.