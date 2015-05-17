Понад 20 тисяч демонстрантів вимагають відставки уряду в Македонії (фото)

Понад 20 тисяч демонстрантів вимагають відставки уряду в Македонії.

Як передає Німецька хвиля, демонстранти зібрались в центрі столиці Скоп’є з вимогою відставки чинного прем’єр-міністра Ніколи Груєвського та всього його кабінету.

До участі в акції громадян закликали як опозиційні політичні сили, так і різноманітні студентські організації, а також представники громадянського суспільства.

Опозиція на чолі з лідером Соціал-демократичного союзу Македонії Зораном Заєвим закидає чинному главі уряду корупцію, авторитарний стиль правління та неправомірне шпигування за понад 20 тисячами громадян, зазначає AFP.

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Сам Груєвський у суботу, 16 травня, в інтерв’ю македонському телеканалу Sitel заявив, що не збирається йти у відставку чи давати згоду на формування перехідного уряду технократів та готуватися до позачергових виборів. Окрім цього, він закинув лідеру опозиції Заєву фінансування з боку іноземних спецслужб. На вечір понеділка, 18 травня, влада оголосила акцію своїх прихильників у Скоп’є.

На акції протесту опозиції в неділю, окрім македонських державних прапорів, було видно також албанські стяги.

Як повідомлялось, минулого тижня в місті Куманово на півночі Македонії стались сутички між поліцією та групою етнічних албанців, яку влада назвала озброєним ”терористичним угрупованням”. Під час сутичок загинули щонайменше 22 людей - 8 поліцейських та 14 демонстрантів. Близько чверті з понад двох мільйонів населення Македонії є етнічними албанцями.