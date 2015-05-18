В Італії зафіксовано випадок зараження вірусом Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє про те, що вірус виявили у лікаря, який повернувся з Сьєрра-Леоне, де він надавав допомогу пацієнтам з вірусом, передає "Новое время".

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Перші симптоми у італійця проявилися через 72 години після прибуття додому - 10 травня. Спочатку він був відправлений до лікарні на Сардинії, а 12 травня переправлений в клініку Національного інституту інфекційних захворювань в Римі.

Раніше, ВООЗ визнала суттєві недоліки у своїй роботі, спрямованій проти поширення вірусу Ебола в Західній Африці.

У заяві організації сказано, що весь світ, в тому числі і ВООЗ, виявився не готовий до настільки масштабного спалаху вірусу. Враховуючи критику, рекомендації і досвід, керівництво прийняло рішення провести необхідні реформи з метою ефективно реагувати на спалахи захворювань, надзвичайні гуманітарні ситуації і забезпечувати глобальну безпеку у сфері охорони здоров'я.

Перед цим, комісія по боротьбі з корупцією в Сьєрра-Леоне опублікувала список з 40 імен, які звинувачуються в причетності до розкрадання коштів з Національного фону по боротьбі з епідемією Ебола.