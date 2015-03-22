Жителям Сьєрра-Леоне через Еболу заборонили виходити на вулицю

Президент Сьєрра-Леоне Ернест Бай Корома заборонив усім жителям країни залишати свої будинки протягом трьох днів з метою зупинити поширення лихоманки Ебола.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

У четвер уряд країни повідомляв, що заборона може бути введена лише в деяких регіонах країни: у столиці і в північних провінціях.

Розпорядження президента є частиною загальнонаціональної кампанії проти поширення Еболи, яка повинна тривати чотири тижні.

Читайте такожВіце-президент Сьєрра-Леоне поміщений у карантин через загрозу зараження вірусом ЕболаЗагальна кількість жертв лихоманки в Сьєрра-Леоне до цього моменту складає майже 3700 чоловік.

Усього від епідемії померли понад десять тисяч осіб.