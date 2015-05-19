Автор карикатури на пророка Мухаммеда йде з Charlie Hebdo

За його словами, він не в змозі впоратися з горем, болем і гнівом, викликаними січневим нападом на редакцію, повідомляє Lenta.ru. "Це дуже особистий вибір. Про моє рішення до останнього знали тільки кілька друзів", - розповів автор карикатури на пророка Мухаммеда.

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Ренальд Лузье зазначив, що продовжував працювати в тижневику із солідарності з іншими співробітниками. "Кожен випуск був для мене тортурою, оскільки решта пішли", - заявив він, маючи на увазі загиблих працівників видання.

Офіційно Ренальд Лузье залишить свою посаду у вересні.

Нагадаємо, 7 січня озброєні люди влаштували стрілянину в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор журналу, 11 осіб отримали поранення. Напад було скоєно, щоб помститися за пророка Мухаммеда, карикатури на якого друкувало видання. Нападники - брати Саїд і Шериф Куаші були ліквідовані під час штурму друкарні, де вони сховалися, в місті Даммартен-ан-Гоель недалеко від французької столиці.