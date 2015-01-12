Після атаки ісламістів Charlie Hebdo знову опублікує карикатури на пророка Мухаммеда

У наступному номері Charlie Hebdo знову опублікують карикатури на пророка Мухаммеда, які вважаються причиною нападу на редакцію паризького тижневика. Про це адвокат видання Рішар Малка (Richard Malka) повідомив в ефірі радіостанції France Info, передає LB.ua з посиланням на RTL.

Він зазначив, що в середу, 14 січня, в кіосках як у Франції, так і в усьому світі читачі знайдуть свій звичний Charlie Hebdo. "Ми не поступимося, інакше все це буде безглуздо", - сказав Малка.

За його версією, слова Je suis Charlie означають, що "у вас є право критикувати мою релігію". "У нас немає права критикувати юдея, тому що він юдей, мусульманина, тому що він мусульманин, християнина, тому що він християнин. Однак ви можете сказати все, що хочете, найжахливіші речі, і ми говоримо, щодо християнства, іудаїзму та ісламу", - пояснив він.

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Раніше Малка заявив, що тираж свіжого номера складе мільйон примірників (зазвичай виходило 60 тис.).

Нагадаємо, 7 січня озброєні люди влаштували стрілянину в редакції Charlie Hebdo у Парижі. Загинули 12 осіб, у тому числі головний редактор журналу, 11 осіб отримали поранення. Одного з нападників затримали, двоє - брати Саїд і Шериф Куаші - змогли втекти. 9 січня вони захопили заручників і засіли в приміщенні друкарні в місті Даммартен-ан-Гоель недалеко від французької столиці. Під час штурму їх убили, заручник не постраждав.

8 січня сталася стрілянина в Монруже на південь від Парижа. Її влаштував Амеді Кулібалі. В результаті один поліцейський загинув, один був поранений. Наступного дня Кулібалі взяв заручників у магазині кошерних продуктів. Під час поліцейської операції загинула співробітниця правоохоронних органів, злочинця було знищено. До штурму загинули четверо заручників, 15 врятувалися. Передбачувана спільниця Кулібалі - Хаят Бумеддьєн - ховається в Сирії.