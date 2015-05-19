Обама за добу зібрав у Twitter понад 1,5 мільйони фоловерів - BBC

Білий дім підтвердив, що президент США відкрив у мережі Twitter приватний акаунт.

Про це повідомляє BBC Україна.

Кількість тих, хто за ним стежить, дуже швидко росте - всього за кілька годин сторінка отримала понад мільйон фоловерів.

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Ім'я президента у Twitter - @POTUS (абревіатура від Президент Сполучених Штатів, President Of The United States).

"Привіт, Twitter! Це Барак. Справді! Через шість років мені нарешті дозволили відкрити мій власний акаунт", - таким був перший твіт Барака Обами.

У 2007 році в мережі мікроблогів було відкрито офіційну сторінку пана Обами - @BarackObama. Її ведуть працівники його штабу, а під твітами, написаними власноруч, президент досі ставив свої ініціали - BO.

Цей акаунт має вже 59,3 млн послідовників.

"Twitter-акаунт @POTUS стане новим способом для президента Обами спілкуватися з американським народом без посередників, а всі твіти пише винятково він сам", - сказано в блозі на офіційному веб-сайті Білого дому.

"Президент Обама прагне зробити свою адміністрацію найвідкритішою і найдоступнішою в історії, і сторінка @POTUS надасть американцям новий спосіб висловитися з найважливіших для них питань".

У Twitter gрезидент Обама стежить лише за 65 людьми, серед яких Білл Клінтон, Джордж Буш і його дружина, відома в мережі мікроблогів під ніком @FLOTUS - абревіатура від англійської назви її титулу першої леді.

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Серед тих, за ким стежить Барак Обама, досі немає ні Хілларі Клінтон, ні Девіда Кемерона.

Колишній папа римський Бенедикт XVI у перший день відкриття свого офіційного акаунту в Twitter у грудні 2012 року привабив майже 280 000 фоловерів.

За акаунтом, який зараз веде папа Франциск, стежать 6,1 млн користувачів.