Литовський літак, який зник над Балтикою, знайшли на дні моря

Як повідомляє Delfi, літак було знайдено приблизно за 700 метрів від позиції, зафіксованої шведським радаром повітряного спостереження. Дані були отримані від Координаційного центру порятунку Швеції. Літак знайшли на морському дні, на глибині 124 метри.

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Знайдений літак оглянула відеокамера підводного робота судна Kuršis. Було встановлено, що бортовий номер літака відповідає номеру розшукуваного повітряного судна.

Близьких пілотів знайденого літака поінформовано.

Пошук зниклих безвісти льотчиків триває.

«У літаку пілотів не було, тому їх пошук триває», - повідомила прес-секретар Міноборони Аста Галдікайте.

Літак "Ан-2" з двома досвідченими пілотами Адольфасом Мачюлісом і Альвідасом Сяльмістрайтісом зник у суботу після обіду під час перельоту зі Швеції до Литви.