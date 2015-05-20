Японія сподівається вирішити з Путіним питання Південних Курил

Про це заявив заступник голови Ліберально-Демократичної партії Японії Масахіко Комура, передає Бі-бі-сі.

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"Ми хотіли б укласти мирний договір, розв'язавши територіальну проблему. І для цього ми хотіли б, щоб президент Володимир Путін приїхав в Японію. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе серйозно думає над цим", - сказав Масахіко Комура на зустрічі зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним в Токіо.

Напередодні японське міністерство закордонних справ підтвердило, що Токіо має намір продовжувати працювати над підготовкою до проведення в нинішньому році візиту президента Росії.