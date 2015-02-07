Японія хоче продовжувати вести "наполегливі переговори" з Росією щодо Курильських островів

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив у суботу прагнення вести "наполегливі переговори" з Росією щодо територіального питання і укладення мирного договору. Він заявив про це на нараді в Токіо "Загальнонаціональному мітингу за повернення північних територій", передає російське інформагентство ТАСС.

"Необхідно дотримуватися курсу на рішення в кінцевому підсумку питання про північні території та укладення мирного договору з Росією. Я буду вести наполегливі переговори в цьому напрямку", - відзначив глава японського уряду. "Північними територіями" в Японії називають острови південної частини Курильської гряди, які зараз належать Росії.

У своєму виступі японський прем'єр також звернув увагу на "конструктивний діалог", який відбувся в ході зустрічі з президентом РФ "на полях" саміту АТЕС-2014 в Пекіні.

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"У ході зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Пекіні ми провели конструктивний діалог з різних питань. Зокрема було прийнято рішення розпочати підготовку до візиту російського лідера в Японію", - зазначив Абе.

Глава японського уряду також назвав "ненормальним", що між двома країнами досі не підписаний мирний договір. "У цьому році наступає 70-я річниця закінчення Другої світової війни. І це ненормально, що досі між Росією і Японією не підписаний мирний договір", - сказав прем'єр.