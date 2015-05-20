"Твіттер" президента США встановив рекорд Гіннеса

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса, передає "Комерсант".

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Колишній світовий рекорд належав американському акторові Роберту Дауні-молодшому. У квітні 2014 року акаунт актора в соцмережі "Твіттер" набрав мільйон підписників за 23 години 22 хвилини.

Аккаунт президента США в "Твіттер" був створений в понеділок. За день Барак Обама опублікував 3 записи і підписався на 65 інших користувачів.