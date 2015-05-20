Організатори Євробачення вразили яскравим світловим шоу

При оформленні сцени задіяні тільки екологічні світлодіодні світильники. Це Євробачення оголошено першим сертифікованим екологічно чистим міжнародним заходом - Green Event.

За підсумками голосування у фінал конкурсу, який пройде 23 травня, вийшли Албанія, Вірменія, Бельгія, Угорщина, Греція, Грузія, Сербія, Румунія, Естонія та Росія.

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Представникам з Молдови, Нідерландів, Фінляндії, Македонії, Білорусії та Данії доведеться їхати додому.

Другий півфінал відбудеться 21 травня. На сцену вийдуть учасники з Азербайджану, Кіпру, Чехії, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Мальти, Чорногорії, Норвегії, Польщі, Португалії, Сан Марино, Словенії, Швеції та Швейцарії.

У фінал 23 травня автоматично потрапляють Австрія як переможець торішнього конкурсу, а також Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія як організатори конкурсу. Вперше в Євробаченні візьме участь Австралія, чий представник також виступатиме одразу у фіналі.

Нагадаємо, що Україна в цьому році не приймає участі у конкурсі. Організатори, і артисти вважають недоречним готуватися до розважального шоу враховуючи нинішню ситуацію в країні.