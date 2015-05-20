Організатори Євробачення вразили яскравим світловим шоу
У Відні на сцені арени Вінер Штадтхалле пройшов перший півфінал конкурсу "Євробачення-2015". Організатори показали яскраве шоу. Кожен виступ учасника супроводжувався світловими ефектами. Відкрила конурс переможниця минулорічного Євробачення Кончіта Вюрст.
При оформленні сцени задіяні тільки екологічні світлодіодні світильники. Це Євробачення оголошено першим сертифікованим екологічно чистим міжнародним заходом - Green Event.
За підсумками голосування у фінал конкурсу, який пройде 23 травня, вийшли Албанія, Вірменія, Бельгія, Угорщина, Греція, Грузія, Сербія, Румунія, Естонія та Росія.
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Представникам з Молдови, Нідерландів, Фінляндії, Македонії, Білорусії та Данії доведеться їхати додому.
Другий півфінал відбудеться 21 травня. На сцену вийдуть учасники з Азербайджану, Кіпру, Чехії, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Мальти, Чорногорії, Норвегії, Польщі, Португалії, Сан Марино, Словенії, Швеції та Швейцарії.
У фінал 23 травня автоматично потрапляють Австрія як переможець торішнього конкурсу, а також Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія як організатори конкурсу. Вперше в Євробаченні візьме участь Австралія, чий представник також виступатиме одразу у фіналі.
Нагадаємо, що Україна в цьому році не приймає участі у конкурсі. Організатори, і артисти вважають недоречним готуватися до розважального шоу враховуючи нинішню ситуацію в країні.