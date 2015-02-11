Австралія в цьому році вперше візьме участь у Євробаченні

При цьому на противагу більшості учасників огляду конкурсант, посланий Канберрою, відразу потрапить у фінал, передає Бі-бі-сі.

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"Цей сміливий крок викликає непідробне захоплення. Це наш спосіб святкувати", - висловив захоплення супервайзер Євробачення Йон Ула Санн.

Фінал конкурсу в цьому році пройде у Відні 23 травня. У змаганні візьмуть участь представники 40 країн.

При цьому громадяни Австралії вже ставали конкурсантами: у 1996 році співачка з Брісбена Джина Джі представляла Великобританію.