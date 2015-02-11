Австралія в цьому році вперше візьме участь у Євробаченні
07:37, 11 лютого 2015Світ
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Австралія одержала можливість єдиний раз взяти участь у європейському конкурсі пісні Євробачення на честь його 60-річчя.
REUTERS
При цьому на противагу більшості учасників огляду конкурсант, посланий Канберрою, відразу потрапить у фінал, передає Бі-бі-сі.
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"Цей сміливий крок викликає непідробне захоплення. Це наш спосіб святкувати", - висловив захоплення супервайзер Євробачення Йон Ула Санн.
Фінал конкурсу в цьому році пройде у Відні 23 травня. У змаганні візьмуть участь представники 40 країн.
При цьому громадяни Австралії вже ставали конкурсантами: у 1996 році співачка з Брісбена Джина Джі представляла Великобританію.
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