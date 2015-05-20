У Болівії солдатам наказали пекти хліб через загальнонаціональний страйк пекарів

Влада Болівії наказала військовослужбовцям тимчасово замінити пекарів, які проводять 48-годинний загальнонаціональний страйк.

Для того, щоб забезпечити населення хлібом, влада ухвалила рішення переобладнати в пекарні деякі солдатські казарми, повідомляє LB.ua з посиланням на euronews.

Страйк спровокував нестачу хліба в країні, у зв'язку з чим глава Міноборони Болівії Реймі Феррейра оголосив надзвичайний стан.

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Болівійський пекарі вийшли на страйк після того, як влада заявила про скорочення урядових субсидій на закупівлю зерна, аргументуючи це тим, що ціни на борошно цілком прийнятні. Однак пекарі заявляють, що інфляція і підвищення цін стануть причиною різкого скорочення їхнього прибутку.