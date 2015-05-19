Жителі Донбасу починають страйк проти "влади" "ДНР" - ЗМІ

01:20, 19 травня 2015
Суспільство
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У місті Єнакієве, розташованому на території Донецької області, контрольованій незаконними збройними формуваннями, працівники трамвайного депо оголосили страйк.

соцсети

Про це повідомляють Новини Донбасу "з посиланням на користувачів соцмереж.

Як стверджують працівники підприємства, страйк був оголошений у зв'язку з тим, що їм не виплачують заробітну плату з жовтня 2014 року.

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«Поки не буде виплачена заборгованість за заробітну плату, виїжджати вагони не будуть», - пишуть працівники заводу.

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