Жителі Донбасу починають страйк проти "влади" "ДНР" - ЗМІ
01:20, 19 травня 2015Суспільство
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У місті Єнакієве, розташованому на території Донецької області, контрольованій незаконними збройними формуваннями, працівники трамвайного депо оголосили страйк.
Жителі Донбасу починають страйк проти "влади" "ДНР" / соцмережі
Про це повідомляють Новини Донбасу "з посиланням на користувачів соцмереж.
Як стверджують працівники підприємства, страйк був оголошений у зв'язку з тим, що їм не виплачують заробітну плату з жовтня 2014 року.
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«Поки не буде виплачена заборгованість за заробітну плату, виїжджати вагони не будуть», - пишуть працівники заводу.
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