У Москві студенти зірвали лекцію лідера "Антимайдану": "ви організатор бандитських угрупувань"

Частина студентів залишила свої місця в аудиторії і вийшла з залу, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пізніше також професор РГГУ Костянтин Єрусалимський відкрито виступив проти Старікова, намагаючись дізнатися, на якій підставі лектор може стверджувати, що "якісь люди діють за американською вказівкою".

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Викладач університету Тетяна Волкова написала у своєму "Твіттері": "Старіков у РГГУ вже 1,5 години говорить. З аудиторії потихеньку випаровуються слухачі. Неможливо чути по 50 разів: геополітика, Крим, ліберали".

Стариков в РДГУ вже 1,5 години мовить. З аудиторії потихеньку випаровуються слухачі. Неможливо чути по 50 разів: геополітика, Крим, ліберали — Волкова Тетяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Пізніше один з присутніх на лекції Альберт Саркісьянц написав на своїй сторінці в соцмережі: "Неможливо, думаю, сприймати наш вихід як акцію або продуманий виступ. Ми просто відповіли на образу, от і все. До речі, ці гастролери зараз з тієї ж лекцією поїхали до МГУ".

Старих викладає свою версію теракту з Шарлі Ебдо. Виявляється, його організували американці! Стіни РДГУ повинні просто обвалитися від ганьби. — Волкова Тетяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Випускниця та методист РДГУ, чудова Ліза підготувала плакат, який говорить про те, що ватникам тут не місце. pic.twitter.com/F0DVY8PQEy — Волкова Тетяна (@volkova_ta) May 21, 2015

Засновник громадської організації "Профспілка громадян Росії", один із лідерів "Антимайдану" Микола Старіков у четвер виступав в РГГУ з лекцією щодо протидії "кольоровим революціям".