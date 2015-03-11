Виступ Віки Циганової на "Антимайдані" в Москві коштував Росії 1,3 млн рублів

За дивним збігом обставин за день до цього, 20 лютого, влада міста Петергоф провела «закупівлю у єдиного постачальника» квитків на концерт Циганової на 1,3 мільйона російських рублів (близько 470 тисяч гривень - ред.), повідомляє в блозі Олексій Навальний з посиланням на сайт держзакупівель.

Читайте такожУ Росії захисники православ'я будуть продавати ляльки вуду з обличчями західних політиків"Річний бюджет міста Петергоф 300 мільйонів рублів, таким чином, Віці Цигановій дісталося 0,4% річного міського бюджету", - написав політик.

Нагадаємо, нещодавно в Росії було створено провладний воєнізований рух "Антимайдан", що складається з військових, так званих "козаків", байкерів, і декларує своєю метою боротьбу з опозицією.