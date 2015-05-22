Президент Єврокомісії Юнкер заявив, що Грецію не можна просто викинути з єврозони

Під час саміту у Ризі Жан-Клод Юнкер зустрівся з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, і у розмові з ним навів аргументи на користь спільної європейської валюти, передає DW.DE.

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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер укотре застеріг країни ЄС від виходу Греції з Єврозони. "Їх не можна просто викинути з валютного союзу. Грекам звісно довелося зрозуміти, що на солідарність з одного боку потрібно відповідати й солідарністю з іншого", - зазначив європейський політик в інтерв’ю німецькому виданню Wirtschaftswoche. Він уточнив, що йдеться не лише про фінансові та економічні мотиви, але й про "гідність греків".

Водночас, Жан-Клод Юнкер виступив на захист спільної європейської валюти у відповідь на критику скептиків, які вбачають у євро яблуко розбрату ЄС. Він переконаний, що на євро не можна покладати провину за те, що єдність у Євросоюзі похитнулася. "Без євро ми б опинилися у стані війни валют", - зазначив президент Єврокомісії.

Зокрема, він вважає, що європейська валютна система не витримала б низки міжнародних криз, у тому числі й конфлікт в Україні, теракти 11 вересня та війну в Іраку. "Вона б вибухнула через ці події та кожен Центральний банк проводив би свою фінансову політику без дисциплінуючого ефекту євро", - переконаний Жан-Клод Юнкер.

Як відомо, під час саміту країн Східного партнерства, який відбувся у Ризі 21-22 травня, президент Єврокомісії провів зустріч з главою грецького уряду Алексісом Ципрасом. Сторони обговорили прогрес на перемовинах між представниками Греції та кредиторами, умови надання додаткової допомоги, а також успіх реформ у цьому контексті.