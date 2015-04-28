Юнкер назвав умови, за яких ЄС продовжить допомагати Україні

Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на Міжнародній конференції в підтримку України.

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"Реформи повинні тривати, вони повинні бути гідними довіри, швидкими. Ви продовжуєте реформувати країну - ми продовжуємо допомагати вам", - сказав він.

За словами Жан-Клода Юнкера, реформа держуправління повинна деполітизувати виконавчу гілку влади, енергетичний ринок вимагає диверсифікації та лібералізації, а децентралізація дасть можливість усунути геополітичну напруженість в окремих регіонах України.

"Саме такими є домовленості, які ми укладаємо з вами. Ми нічого не нав'язуємо, це є партнерською угодою", - підкреслив глава Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна до кінця року отримає 2 транші коштів у рамках виконання нової, схваленої в січні цього року, програми макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу загальним обсягом 1,8 млрд євро.