Депардьє розповів, що часто їздить в СРСР і любить Путіна та українців

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Месьє Путін, я його добре знаю і дуже люблю. Я багато їжджу в СРСР, або, точніше, в Росію", - сказав Депардьє.

Відповідаючи на питання про ситуацію в Україні, Депардьє заявив, що нічого в цьому не розуміє.

"Я, як і всі, шокований. Я був добре знайомий з президентом Віктором Ющенком, я дуже люблю українців, але обговорення конфліктів не входить в мою компетенцію... Я не люблю війну, не люблю конфлікти, тому що це призводить до смерті людей", — заявив він.

Читайте такожУ Росії хочуть підключити до пропаганди Депардьє і П'єра РішараФільм "Долина Любові" з Депардьє та Ізабель Юппер у головних ролях входить в програму основного конкурсу 68-го Міжнародного кінофестивалю в Каннах.

На початку січня 2013 року Депардьє отримав російський паспорт.