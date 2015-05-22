Депардьє розповів, що часто їздить в СРСР і любить Путіна та українців
Французький актор Жерар Депардьє, представляючи на міжнародному кінофестивалі в Каннах новий фільм "Долина любові", заявив, що "дуже любить" Володимира Путіна і часто їздить в СРСР.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Франс Прес.
"Месьє Путін, я його добре знаю і дуже люблю. Я багато їжджу в СРСР, або, точніше, в Росію", - сказав Депардьє.
Відповідаючи на питання про ситуацію в Україні, Депардьє заявив, що нічого в цьому не розуміє.
"Я, як і всі, шокований. Я був добре знайомий з президентом Віктором Ющенком, я дуже люблю українців, але обговорення конфліктів не входить в мою компетенцію... Я не люблю війну, не люблю конфлікти, тому що це призводить до смерті людей", — заявив він.
Читайте такожУ Росії хочуть підключити до пропаганди Депардьє і П'єра РішараФільм "Долина Любові" з Депардьє та Ізабель Юппер у головних ролях входить в програму основного конкурсу 68-го Міжнародного кінофестивалю в Каннах.
На початку січня 2013 року Депардьє отримав російський паспорт.