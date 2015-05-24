У Росії "замінували" лекцію професора, який засудив анексію Криму

У російській Казані зірвали лекцію професора Андрія Зубова, відомого своєю критикою політики РФ в Україні і незаконної анексії Криму.

Співробітники правоохоронних органів вивели всіх присутніх нібито після дзвінка про бомбу, яка була закладена в музеї радянських ігрових автоматів, де проходила лекція.

Про це в суботу, 23 травня, Зубов сам розповів Дождю в телефонній розмові.

Історик сказав, що як тільки він прилетів до Казані, то дізнався, що організаторам лекції відмовили у двох місцях. Після цього було вирішено провести її в приватному музеї радянських ігрових автоматів.

Читайте такожУ Москві студенти зірвали лекцію лідера "Антимайдану": "ви організатор бандитських угрупувань"

Відразу після того, як Зубов приготувався читати лекцію, до будівлі музею приїхали пожежні машини, в зал увійшли поліцейські та попросили всіх присутніх вийти з приміщення. Як пояснили співробітники правоохоронних органів надійшов дзвінок про нібито закладену в музеї бомбу.

Після цього було прийнято рішення перенести проведення лекції у кафе неподалік.

#казань#зубів#лекція В музей ігор. автоматів нібито заклали бомбу. Всіх вигнали на вулицю. Перейшли в якусь чайхану pic.twitter.com/t1PhsXDtoP — Олексій Кудрін (@lex_kudrin) May 23, 2015

Співробітники закладу погодилися пустити понад 50 осіб. Зубов там зміг прочитати лекцію «Причини автаркично-авторитарного рецидиву в сьогоднішній Росії».

Як розповіли організатори заходу, у закладі та на вулиці знаходилися співробітники центру «Є». Також, за їхніми словами, за місцем, де читалася лекція, спостерігали.

Довідка. Андрій Зубов - радянський і російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук. Колишній професор МГІМО, звільнений з університету за відкриту незгоду з окупацією Криму.