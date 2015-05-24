У Росії "замінували" лекцію професора, який засудив анексію Криму
До будівлі музею, де мала пройти лекція історика Зубова, приїхали пожежні машини, в зал увійшли поліцейські та попросили всіх присутніх вийти з приміщення.
У російській Казані зірвали лекцію професора Андрія Зубова, відомого своєю критикою політики РФ в Україні і незаконної анексії Криму.
Співробітники правоохоронних органів вивели всіх присутніх нібито після дзвінка про бомбу, яка була закладена в музеї радянських ігрових автоматів, де проходила лекція.
Про це в суботу, 23 травня, Зубов сам розповів Дождю в телефонній розмові.
Історик сказав, що як тільки він прилетів до Казані, то дізнався, що організаторам лекції відмовили у двох місцях. Після цього було вирішено провести її в приватному музеї радянських ігрових автоматів.
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Відразу після того, як Зубов приготувався читати лекцію, до будівлі музею приїхали пожежні машини, в зал увійшли поліцейські та попросили всіх присутніх вийти з приміщення. Як пояснили співробітники правоохоронних органів надійшов дзвінок про нібито закладену в музеї бомбу.
Після цього було прийнято рішення перенести проведення лекції у кафе неподалік.
#казань#зубів#лекція В музей ігор. автоматів нібито заклали бомбу. Всіх вигнали на вулицю. Перейшли в якусь чайхану pic.twitter.com/t1PhsXDtoP
— Олексій Кудрін (@lex_kudrin) May 23, 2015
Співробітники закладу погодилися пустити понад 50 осіб. Зубов там зміг прочитати лекцію «Причини автаркично-авторитарного рецидиву в сьогоднішній Росії».
Як розповіли організатори заходу, у закладі та на вулиці знаходилися співробітники центру «Є». Також, за їхніми словами, за місцем, де читалася лекція, спостерігали.
Довідка. Андрій Зубов - радянський і російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук. Колишній професор МГІМО, звільнений з університету за відкриту незгоду з окупацією Криму.