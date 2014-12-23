Визнання передачі Криму Україні незаконною може призвести до війни по всьому периметру Росії - історик

Про це він заявив в інтерв'ю виданню gordonua.com.

"Заява Матвієнко не вкладається в рамки як міжнародного права, так і здорового глузду. Рішення про передачу Криму було прийнято в іншій державі - Радянському Союзі, двома республіками. Відповідно, нинішня Російська Федерація до нього має щонайбільше, стосунок продовжувача", - сказав історик.

Він нагадав, що в Радянському Союзі багаторазово відбувалися передачі тих чи інших територій від однієї союзної республіки до іншої і створювалися нові союзні республіки. Наприклад, Казахстан і Киргизстан були створені зі складу Російської Федерації, Таджикистан - зі складу Узбекистану. З Росії Білорусі в 1929 році були передані Вітебська і Могильовська області. Карелія, яка була незалежною, оголошена Карело-Фінською Радянською Республікою, а потім була включена до складу Російської Федерації.

Читайте такожЯценюк порівняв Путіна з наркоманом: він потребує нових анексій"Якщо ми будемо вважати рішення радянської влади законними, значить, всі ці дії законні. Якщо ж ми будемо вважати їх незаконними, значить, всі ці дії незаконні, включаючи і саме створення СРСР в 1922 році", - додав Зубов.

Побоюванням щодо спроб Росії виправдовувати злочини "заднім числом" він пояснює раптові візити глав Білорусі і Казахстану в Київ.

"Я вважаю, що дії, які запропонувала Матвієнко, абсолютно незаконні і паплюжать остаточно наші Законодавчі збори. Також вони відкривають небезпечний прецедент, який може призвести до війни на території пострадянського простору. Не тільки між Україною і Росією, але практично по всьому периметру нинішньої Російської Федерації", - резюмував Зубов.

Довідка. Андрій Зубов - радянський і російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук. Колишній професор МДІМВ (МГИМО), звільнений з університету за відкриту незгоду з окупацією Криму.