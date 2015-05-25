У Сирії бойовики ІД вбили 217 людей "за підтримку режиму"

За інформацією правозахисників, жертвами розправи джихадистів стали десятки мирних жителів, включаючи жінок і дітей, у захоплених ІД містах, серед яких і стародавня Пальміра, повідомляє Російська служба ВВС.

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Їх вбили за "зв'язки з військами режиму та приховування членів режиму в своїх будинках".

Крім того, як повідомили правозахисники, бойовики помістили під арешт понад 600 військових і їх союзників.