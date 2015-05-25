У Сирії бойовики ІД вбили 217 людей "за підтримку режиму"
08:25, 25 травня 2015Світ
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Бойовики "Ісламської держави" з 16 травня вбили 217 осіб у Сирії "за підтримку режиму", повідомили в Сирійському центрі зі спостереження за правами людини.
REUTERS
За інформацією правозахисників, жертвами розправи джихадистів стали десятки мирних жителів, включаючи жінок і дітей, у захоплених ІД містах, серед яких і стародавня Пальміра, повідомляє Російська служба ВВС.
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Їх вбили за "зв'язки з військами режиму та приховування членів режиму в своїх будинках".
Крім того, як повідомили правозахисники, бойовики помістили під арешт понад 600 військових і їх союзників.
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