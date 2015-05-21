"Ісламська держава" захопила стародавню Пальміру

Спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються в Лондоні, повідомляють, що урядові війська залишили позиції у Пальмірі і довкола неї після сутичок, внаслідок яких загинули щонайменше 100 проурядових бійців, передає радіо "Свобода".

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За даними активістів, тепер "Ісламська держава" контролює близько половини території Сирії.

Місто Пальміра вважається пам’яткою світової історії і внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У місті розташовані унікальні руїни, основна частина яких належить до періоду, коли територія нинішньої Сирії була частиною Римської імперії.

Ісламісти з угруповання "Ісламська держава", які захопили значні території в Сирії й сусідньому Іраку, раніше вже знищили кілька стародавніх археологічних об’єктів в Іраку.