У Ємені поновилися запеклі бої

Про кількість вбитих і поранених з обох сторін поки немає ніяких даних, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСаудівська Аравія завдала авіаударів по Ємену за кілька годин до перемир'я

Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по позиціях бойовиків як в столиці країни Сані, так і в інших частинах Ємену.

За поки що непідтвердженою інформацією, через загострення ситуації, мирні переговори, які були заплановані на кінець цього тижня будуть перенесені на більш пізній термін.