У Ємені поновилися запеклі бої
15:52, 25 травня 2015Світ
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На півдні Ємену силам самооборони, лояльним до центрального уряду, вдалося витіснити бойовиків з міста Далеа, але в іншому місті, Таїзі, йдуть запеклі вуличні бої.
REUTERS
Про кількість вбитих і поранених з обох сторін поки немає ніяких даних, передає Бі-бі-сі.
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Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по позиціях бойовиків як в столиці країни Сані, так і в інших частинах Ємену.
За поки що непідтвердженою інформацією, через загострення ситуації, мирні переговори, які були заплановані на кінець цього тижня будуть перенесені на більш пізній термін.
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