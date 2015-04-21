Число загиблих у Ємені наближається до тисячі
17:17, 21 квітня 2015Світ
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В Ємені з кінця березня загинули 944 людей, отримали поранення близько 3,5 тисяч осіб, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
REUTERS
За даними ВООЗ, ці цифри надали медичні установи Ємену. В реальності число жертв військових дій може бути істотно вище, повідомляє Російська служба BBC.
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26 березня коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією почала операцію з метою звільнити Єменвід угруповань повстанців-хуситів.
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