Число загиблих у Ємені наближається до тисячі

За даними ВООЗ, ці цифри надали медичні установи Ємену. В реальності число жертв військових дій може бути істотно вище, повідомляє Російська служба BBC.

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26 березня коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією почала операцію з метою звільнити Єменвід угруповань повстанців-хуситів.