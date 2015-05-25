Німеччина відреагувала на відмову у в'їзді до Росії соратнику Меркель

"Уряд Німеччини очікує на скасування заборони на в'їзд", - сказав речник німецького МЗС, передає DW.DE. Посол Німеччини в Росії також висловив свій протест у ноті до МЗС РФ.

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Карла-Георг Вельманн дізнався про заборону на в'їзд до Росії в неділю, 24 травня, коли приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво". За словами політика, співробітники у формі повідомили йому, що заборону накладено до листопада 2019 року.

Очільник німецько-української міжпарламентської групи в Бундестазі провів ніч у транзитній зоні в аеропорту та повернувся до Німеччини вранці 25 травня. "У мене немає жодного розуміння та пояснення для таких дій", - заявив Карла-Георг Вельманн.

У Москві Карла-Георг Вельманн мав провести переговори з головою комітету у закордонних справах Ради Федерації Костянтином Косачевим, який, зі слів німецького депутата, заздалегідь підтвердив запрошення.

Німецький політик відомий своїми критичними оцінками дій Росії у зв’язку з подіями на Донбасі. Він є офіційним доповідачем фракції Християнсько-демократичного союзу, який очолює канцлер Ангела Меркель, з питань Росії.

"Ми припускаємо, що російська сторона має санкційний анти-список у відповідь на санкції ЄС, - сказав Карла-Георг Вельманн в інтерв'ю виданню Focus Online. - Оскільки цей список є непублічним, свою присутність у ньому помічаєш тільки після прибуття до аеропорту призначення".