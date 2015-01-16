Бундестаг схвалив законопроект про Угоду про асоціацію України і ЄС

В ході дебатів парламентарії заявили, що країни, які бажають приєднатися до ЄС, повинні мати "ясні європейські перспективи", повідомляють РИА Новости.

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В ході дебатів було заявлено, що Україна, Грузія і Молдова мають продовжити реформи у відповідності з вимогами ЄС. З проведенням реформ безпосередньо пов'язане надання фінансової допомоги з боку ЄС, заявив депутат від правлячої коаліції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Карл-Георг Вельманн.

Реалізацію всіх вимог ЄС німецькі парламентарі безпосередньо пов'язують з мирним вирішенням кризи на сході України.

Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Франц Теннес заявив, що бундестаг підтримує зусилля глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і канцлера Ангели Меркель щодо якнайшвидшого скликання чергової зустрічі з врегулювання ситуації на Донбасі.