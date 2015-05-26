У Москві запевняють, що відсутність "Містралів" - "не втрата" для Росії

Про це заявив журналістам заступник секретаря Радбезу РФ Євген Лук'янов, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, ні. Ніяка це не втрата", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

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Разом з тим, Лук'янов додав, що питання про компенсацію за кораблі буде залежати від результатів переговорів з цього питання.

Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль" загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.