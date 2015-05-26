У Москві запевняють, що відсутність "Містралів" - "не втрата" для Росії
Відмова Франції на поставку Росії вертольотоносців "Містраль" не позначиться на обороноздатності країни.
Про це заявив журналістам заступник секретаря Радбезу РФ Євген Лук'янов, повідомляє ТАСС.
"Звичайно, ні. Ніяка це не втрата", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
Читайте такожУ Франції запропонували рятувати мігрантів на побудованих для Росії "Містралях" – ЗМІ
Разом з тим, Лук'янов додав, що питання про компенсацію за кораблі буде залежати від результатів переговорів з цього питання.
Нагадаємо, Франція і Росія 17 червня 2011 року уклали контракт на будівництво та поставку в Росію двох вертольотоносців типу "Містраль" загальною вартістю близько €1,2 млрд. За контрактом перший вертольотоносець - "Владивосток" - повинен був бути переданий Москві восени 2014 року. Терміни його передачі відкладалися вже кілька разів у зв'язку з ситуацією на сході України.