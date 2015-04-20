Париж і Москва шукають рішення щодо "Містралів" – Олланд

Про це він сказав 19 квітня в інтерв’ю французькому телебаченню, передає Радіо Свобода

«Ми повинні знайти вихід з кризи», – сказав Олланд.

Франція торік призупинила виконання угоди з Росією на суму 1 мільярд 200 мільйонів євро (це близько 1,5 мільярда доларів) через анексію Криму і роль Москви у кризі на сході України.

Читайте такожПутін заявив, що Росія не буде вимагати від Франції неустойок за "Містралі"

Росія каже, що вимагатиме повернення коштів за вертольотоносці типу «Містраль», якщо не отримає кораблів. Президент Росії Володимир Путін заявив минулого тижня, що розчарований рішенням Франції, але відмова від постачання кораблів не вплине на обороноздатність його країни.

Олланд заявив, що це питання може бути обговорене з Путіним на зустрічі у Вірменії 24 квітня.