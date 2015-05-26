В Ірані організували конкурс карикатур про злочини "Ісламської держави"

В Ірані організували конкурс карикатур на терористичну організацію "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Independent.

Для участі у ньому запросили карикатуристів та мультиплікаторів з усього світу. Відібрані роботи покажуть на виставках у чотирьох культурних центрах Тегерану. Переможець стане відомий 31 травня.

Основна тема конкурсу - злочини, вчинені джихадистами. В даний час організатори отримали понад 800 робіт, з яких вже відібрали 280. Їхня географія поширюється на понад 40 країн, у тому числі на Бразилію, Австралію та Індонезію. Ініціатива фінансується тегеранською міською адміністрацією.

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Секретар конкурсу Мохаммед Хабібі зазначив, що деякі іноземні автори приїжджали до Тегерану, але були змушені робити це інкогніто з міркувань безпеки. "Сьогодні кожен в світі знає про ІД і про те, які на їхньому рахунку злочини проти людства, мистецтва й культури. Обов'язок художника - підвищити обізнаність суспільства про цю групу", - зазначив Хабібі.

"Ісламська держава" (раніше "Ісламська держава Іраку і Леванту") - радикальна організація, створена в 2006 році в Іраку шляхом злиття низки екстремістських угруповань під егідою місцевого відділення "Аль-Каїди". З 2013 року угруповання розірвало відносини з "Аль-Каїдою" і самостійно включилося в громадянську війну в Сирії. Влітку 2014 року ІД встановила контроль над значними територіями Сирії та Іраку, а також проголосила там халіфат зі столицею в Мосулі. США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня почали військові дії проти екстремістів в Іраку. У вересні вони приступили до нанесення повітряних ударів по цілях ІД в Сирії.