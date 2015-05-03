Бойовики "Ісламської держави" вбили до 300 полонених

За повідомленнями з Іраку, джихадисти з угрупування "Ісламська держава" убили до 300 полонених єзидів, повідомляє Русская служба Би-би-си.

За повідомленнями з єзидських джерел, вони були вбиті у п'ятницю в районі Таль-Афар на захід від міста Мосул.

Віце-президент Іраку Усама Нуджайфі назвав ці вбивства варварськими і жахливими.

Як зазначає редактор Бі-бі-сі на Близькому Сході Алан Джонстон, залишається незрозумілим, чому єзидів убили зараз і яким способом їх убили.

Рік тому в Іраку і Сирії джихадисти-суніти вбили і захопили в полон тисячі представників цієї меншини. Багато жінок піддавалися сексуальному насильству і потрапили в рабство.

Читайте такожВлада Нігерії повідомила про звільнення 234 жінок з полону "Боко Харам"Джихадисти-суніти вважають єзидів, чия релігія містить елементи язичництва, іудаїзму, стародавніх індоіранських вірувань, християнства та ісламу, відступниками від істинної віри і піддають їх жорстоким гонінням.

Тисячі єзидів утекли навесні минулого року на контрольовані курдами території на півночі Іраку після захоплення ісламістами провінції Ніневія.

Більшість із цих територій досі залишаються в руках ІГ, хоча недавній наступ курдів дозволив, зокрема, розблокувати гору Синджар, на якій багато місяців ховалися тисячі єзидських біженців, оточених силами ісламістів.