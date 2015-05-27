Європа посилює місію з порятунку мігрантів у Середземному морі

Про це йдеться в заяві керівника агентства Фабріса Леггері, повідомляє DW.DE. За цими даними, влітку до місії мають додатися серед іншого 3 літаки, загалом 18 патрульних човнів і 2 вертольоти. У такий спосіб, як наголосив Фабріс Леггері, планується допомогти Італії контролювати кордони і рятувати життя людей.

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Кораблі та літаки шукатимуть уламки човнів у зоні до 138 морських миль (255 км) південніше від Сицилії, зазначається на сайті Frontex. Досі зона дії місії охоплювала територію лише 30 морських миль до італійського узбережжя. Загалом у місії "Тритон" беруть участь 26 європейських країн.

За даними Міжнародної організації з міграції, цього року під час спроби дістатись на човнах через Середземне море до Європи загинули 1770 людей.