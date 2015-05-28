Російських студентів та офіцерів хочуть навчити протидіяти "кольоровим революціям"

Як пишуть "Известия", з такою пропозицією до Міноборони і Міносвіти РФ звернувся голова комісії Мосміськдуми з фізкультури, спорту та молодіжної політики Кирило Щитов.

Крім цього, як зазначається, депутат звернувся до Росмолоді з проханням передбачити лекції про "кольорову загрозу" в програмі патріотичного виховання на 2016-2020 роки.

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У Міноборони і Росмолоді вже заявили, що розглянуть пропозицію столичного парламентаря.

За даними видання, у зверненнях Щитов нагадує, що за останні кілька років "в цілому ряді держав внаслідок застосування технологій "кольорових революцій" відбулися державні перевороти, які призвели до повної або часткової дестабілізації політичної системи і, як наслідок, до розвалу економіки і соціального забезпечення".

"Сьогодні провідні російські політологи та експерти говорять про актуальність забезпечення безпеки нового покоління в інформаційній сфері", — пише Щитов, натякаючи на те, що молодь може підтримати протести після прочитання недостовірної інформації в Мережі.

Відповідно до звернень депутата, спецкурс про технології "кольорових революцій" необхідний діючим офіцерам (навчаються у військових навчальних центрах) і офіцерам запасу (практично всі студенти чоловічої статі різних спеціальностей проходять підготовку на військовому факультеті або кафедрі вузу). Для молоді ж пропонується "передбачити відповідні інформаційні заходи" технології "кольорових революцій". Про обов'язковість відвідування таких заходів студентами або учнями депутат не згадує.