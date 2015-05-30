На саміті G7 обговорить нові санкції проти Росії - Білий дім
03:52, 30 травня 2015Світ
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Країни G7 обговорять нові санкції проти Росії на черговому саміті.
На саміті G7 обговорить нові санкції проти Росії / minfin.com.ua
Про це заявив у п'ятницю, 29 травня, прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє 112 Україна.
"Велика сімка" дуже залучена в процес, пов'язаний з санкціями", - заявив Ернест журналістам.
За словами представника Білого дому, Росія і далі буде "стикатися із зростанням ціни за свої дії" за порушення територіальної цілісності України.
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Нагадаємо, вчора, 29 травня, президент України Петро Порошенко і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер скоординували позиції напередодні саміту "Великої сімки", який пройде в Німеччині в червні.
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