На саміті G7 обговорить нові санкції проти Росії - Білий дім

Про це заявив у п'ятницю, 29 травня, прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє 112 Україна.

"Велика сімка" дуже залучена в процес, пов'язаний з санкціями", - заявив Ернест журналістам.

За словами представника Білого дому, Росія і далі буде "стикатися із зростанням ціни за свої дії" за порушення територіальної цілісності України.

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Нагадаємо, вчора, 29 травня, президент України Петро Порошенко і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер скоординували позиції напередодні саміту "Великої сімки", який пройде в Німеччині в червні.