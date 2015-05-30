Політики і військові Німеччини потрапили в "чорний список" РФ - Берлін вимагає пояснень

Уряд Німеччини вимагає від Росії роз'яснення щодо включення восьми громадян країни у "чорний список" з 89 політиків, дипломатів та військових діячів з країн Євросоюзу, яким заборонений в'їзд на територію РФ.

Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві МЗС Німеччини, пише ТАСС.

Офіційний Берлін "знаходиться в контакті з Москвою" і "наполягає на прозорості" у вирішенні цього питання, зазначили у відомстві. Особи, які включені до списку, мають право знати підстави, на яких їм заборонений в'їзд, зазначили у МЗС.

За даними газет Bild і Frankfurter Allgemeine Zeitung, чорний список був спрямований російською стороною в ряд диппредставництв європейських країн в РФ.

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Серед німецьких громадян, яким заборонений в'їзд до Росії, - депутат бундестагу від ХДС Карл-Георг Вельманн, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс, депутати Європарламенту від "зелених" Ребекка Хармс і Даніель Кон-Бендіт, генеральний секретар Ради ЄС Уве Корзепіус, статс-секретар Міноборони Німеччини Катрін Зудер, член ХСС Бернд Поссельт та інспектор (командувач) ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.