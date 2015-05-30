Росія заборонила в’їзд до країни 89 політикам із Євросоюзу (список)

Росія поширила "чорний список" нев’їзних в країну політиків з Євросоюзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на щотижневій прес-конференції.

"Росія вчора передала список людей різним посольствам держав-членів ЄС, які більше не можуть в’їжджати в Росію", - заявив Рютте. Він уточнив, що у списку є два депутати національного парламенту та один депутат Європарламенту від Нідерландів, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство AFP.

Відповідно до листа міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерса, до списку включено 89 осіб. Лист було оприлюднено на сторінці європарламентаря з цієї країни Марка Демесмекера. "Путін додав мене до свого "чорного списку". Мені не раді у Росії. Забагато честі для мене, пане Путін!", - прокоментував ситуацію Демесмекер.

Серед нев’їзних опинився і лідер лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт з Бельгії. Про це повідомив його речник та уточнив, що Верхофстедт потрапив під заборону через свій заклик провести незалежне міжнародне розслідування убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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Нагадаємо, днями до Росії не пустили депутата Бундестагу, очільника групи міжпарламентської співпраці з Україною Карла-Ґеорґа Вельманна.

Повний список європейських політиків, яким заборонений в'їзд на територію РФ, опублікувала Національна телерадіомовна компанія Фінляндії. Російський МЗС автентичність списків поки не підтвердив.