ЗМІ: У справі про вбивство Нємцова з'явилися нові свідчення та відеозаписи

На даний момент в матеріалах розслідування у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова є багато подробиць подій, що передували вбивству, які сталися в день злочину, однак Заур Дадаєв (обвинувачений, який дав свідчення) про них не повідомляв.

Про це "Росбалту" повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

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Як з'ясувалося, всі ці подробиці на допиті повідомив Анзор Губашев, однак їх СК РФ намагався не афішувати, побоюючись, що заарештований може відмовитися від свідчень.

За даними джерела агентства, Губашев не визнає провину у вбивстві Нємцова, повідомляючи про те, що його фактично використали "втемну". Тобто, родич Заур Дадаєв і знайомий Беслан Шаваєв просили його про надання різних послуг: відвезти кудись, забрати і т. д. Однак про те, що в цей момент відбувалися підготовка і виконання усунення Нємцова, він не знав. При цьому Губашев згадує у своїх свідченнях і Руслана Геремєєва, оскільки бував у московській квартирі на Віяловій вулиці, де частим гостем був і Геремєєв.

Ці свідчення змогли пролити світло на багато деталей злочину, про які не розповідав Дадаєв. Так, останній ніколи не згадував про свого командира Геремєєва, говорячи тільки про якогось Русліка.

За словами співрозмовника "Росбалта", вже найближчим часом Губашев може відмовитися від своїх свідчень. Про це каже той факт, що на даний момент Азор Губашев та його брат Шадід — єдині обвинувачені, інтереси яких представляють тільки адвокати за призначенням. Проте вже днями їх почнуть захищати адвокати.

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Крім двох докладних свідчень (у тому числі тих, від яких пізніше відмовився Дадаєв) про обставини вбивства Нємцова, за даними "Росбалта", в матеріалах справи фігурують відеозаписи, на яких є всі можливі учасники злочину. Зроблені вони 28 лютого і 1 березня 2015 року в аеропорту камерами зовнішнього спостереження.

На перших записах видно, як Анзор Губашев та Беслан Шаванов приїжджають в аеропорт, а потім відлітають разом зі столиці у Грозний. На наступний день камери зафіксували прибуття в аеропорт трьох осіб: Руслана Геремєєва, Заура Дадаєва і Руслана Мухудінова (Абдурахман або Чорний). Останній прощається зі знайомими, після чого їде на Merecedes ML з держномером "007".