У Москві убили Бориса Нємцова. Всі події і заяви цієї ночі

05:25 Пєсков: Розслідування повинно прояснити роль супутниці Нємцова

04:40 Пєсков: Нємцов був трохи більше ніж середньостатистичний громадянин

04:19 Поліція обшукує квартиру Нємцова - ЗМІ

03:40 Адвокат: мотивом вбивства Нємцова стала його політична діяльність

03:26 Слідство встановило номери машини вбивць Нємцова

03:20 Ярославський депутат: через Нємцова позбулися посад "впливові люди"

03:03 Через вбивство Нємцова марш "Весна" хочуть провести в центрі Москви.

02:50 Захід відреагував на вбивство Нємцова: це початок чистки по-сталінськи.

02:24 США закликають російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування вбивства Бориса Нємцова.

«Президент США: Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова, - йдеться в офіційному твіттері Ради національної безпеки США.

POTUS: United States condemns brutal murder of Boris #Nemtsov — WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015

02:21 Опубліковано інтерв'ю Нємцова, яке він дав за дві години до смерті. Він говорив про Україну. Менше, ніж за дві години до своєї смерті, російський опозиціонер дав інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

02:02 Михайло Саакашвілі розповів про останні дні життя Нємцова - що говорив з російським політиком про марш Весни, Путіна і те, що Нємцову варто боятися отрути в келиху червоного вина.

01:59 Сенатор США Джон Маккейн заявив, що засмучений звісткою про вбивство російського політика Бориса Нємцова.

«Засмучений у зв'язку з повідомленнями про загибель Нємцова», - йдеться в повідомленні.

Very saddened @nytimes: "Boris Nemtsov, Critic of Putin, Is Shot Dead in Moscow" http://t.co/RwYL3cy6oN — John McCain (@SenJohnMcCain) February 27, 2015

01:58 Опубліковані фото з місця вбивства Бориса Нємцова.

Увага! Фотографії не рекомендуються для перегляду дітям, жінкам і особам зі слабкою психікою.

01:44 Правоохоронці виявили шість гільз на місці вбивства політика Бориса Нємцова в центрі Москви. Супутниця Бориса Нємцова, яка перебувала з політиком під час вбивства, дає свідчення.

Нємцов перед вбивством готував доповідь з доказами участі російських військових у війні на Донбасі.

01:35 Російські слідчі розглядають версію щодо замовного характеру вбивства Нємцова. Згідно з повідомленням Слідчого Комітету РФ, за попередніми даними, невідомий з машини зробив не менше 7-8 пострілів у Бориса Нємцова, коли той ішов Великим Москворецьким мостом.

01:28 Незадовго до вбивства Нємцов заявляв, що Путін може його вбити.

"Всякий раз, як я їй дзвоню, вона каже: «Коли ти припиниш лаяти Путіна? Він тебе вб'є!» І це на повному серйозі", - говорив Нємцов про розмови із своєю матір'ю.

01:26 Екс-глава "ЮКОСа" Михайло Ходорковський висловив співчуття рідним і близьким у зв'язку з загибеллю відомого політика Бориса Нємцова.

"Загибель Бориса Нємцова - горе для мене і моєї сім'ї. Ми всі його любили. Відчайдушного, але дуже гарного хлопця", - додав він.

01:16 МВС Росії повідомляє, що є свідки вбивства відомого політика Бориса Нємцова.

01:06 Президент України Петро Порошенко вважає, що убивці Бориса Нємцова будуть рано чи пізно покарані.

"Він був містком між Україною і Росією. Пострілом убивць це зруйновано. Думаю, не випадково. Не сумніваюся, вбивці будуть покарані. Рано чи пізно", - написав Порошенко.

00:54 Путін назвав вбивство Нємцова замовним та взяв під особистий контроль розслідування.

"Путін зазначив, що це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і має виключно провокаційний характер", - зазначив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.

00:07 У Москві оголошений план «Перехоплення» у зв'язку з убивством Нємцова.

23.53 Російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов застрелений в центрі Москви.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на російські інформагенції.

За даними джерела, до Нємцова під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено чотири постріли. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.

Член бюро федеральної політради партії «РПР-Парнас» Ілля Яшин підтвердив цю інформацію .

«Я зараз прямо перед собою, на жаль, бачу труп Бориса. Великий Замоскворецький міст. Я бачу тіло і навколо дуже багато поліції», - сказав Яшин.

Увага! Відео не рекомендується для перегляду дітям, жінкам і людям зі слабкою психікою.

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Нємцов був одним із творців і лідерів громадського руху «Солідарність», співголовою політичної партії «РПР-ПАРНАС», членом Координаційної ради російської опозиції.

Політичну діяльність розпочав губернатором Нижегородської області в 1991. Після двох термінів Нємцов перейшов на роботу в Уряд Росії. Був міністром палива та енергетики, у 1997 став першим заступником голови уряду, входив до Ради безпеки Російської Федерації.

Після відставки в 1999-2003 роках - депутат Державної думи, де обіймав посади заступника голови Держдуми і керівника фракції СПС.

На регіональних виборах 8 вересня 2013 року обраний депутатом Ярославської обласної думи на чолі списку партії «РПР-Парнас».