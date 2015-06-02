США звинувачують Асада в підтримці ІДІЛ з повітря

Про це повідомляється в офіційному Твіттері посольства США в Сирії, пише Reuters.

"Звіти свідчать, що режим (Башара Асада - ред.) завдає повітряних ударів, підтримуючи наступ ІДІЛ на Алеппо", - сказано в повідомленні. Як відомо, США припинили діяльність свого посольства у Сирії в 2012 році, але продовжують публікувати повідомлення в його Твіттері.

Сирійські посадовці відкидають такі звинувачення з боку Вашингтона та сирійської опозиції як абсурдні.

Читайте такожБойовики-суніти захопили стотисячне місто Ідліб у Сирії"Сирійська армія бореться з Ісламською державою у всіх районах Сирії, де вона присутня", - заявило агентству джерело в збройних силах.

Наразі відомо, що ІДІЛ відкинула інших антиурядових бойовиків на північ від Алеппо біля турецького кордону у неділю, погрожуючи перерізати шляхи постачання міста, повідомляють учасники боїв та група моніторингу бойових дій.

Нагадаємо, раніше Amnesty International заявляла, що урядові війська Сирії використовують у житлових кварталах міста Алеппо бочкові бомби (барелі нафти, паливні баки або газові балони з вибухівкою, паливом і металевими фрагментами), які призводять до значних жертв серед мирного населення.