ФБР перевірить голосування, за підсумками якого Росія отримала ЧС-2018

Будь-яких подробиць про слідчі дії інформагентства не приводять. Раніше перевіркою заявок вже пообіцяла зайнятися швейцарська прокуратура, яка також розслідує корупційну справу чиновників ФІФА.

У свою чергу ФБР раніше повідомило, що перевірить роботу Йозефа Блаттера на посаді президента ФІФА. До цього зазначалося, що глава організації по справі не проходить, повідомляє Російська служба ВВС.

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Блаттер у вівторок несподівано подав у відставку всього через п'ять днів після перемоги на чергових виборах. Своє рішення він пояснив втратою довіри з боку деяких членів ФІФА на тлі найбільшого корупційного скандалу в її історії.

Після цього в пресі почали мусуватися чутки про можливий перегляд підсумків голосування, за підсумками якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 роках. Російська сторона назвала їх необґрунтованими.