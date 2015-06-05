У Гані кількість загиблих унаслідок вибуху і повені досягла 150 осіб

Про це повідомив президент Гани Джон Магама, оголошуючи триденну жалобу за загиблими, передає "Радіо Свобода".

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Повідомляється, що десятки людей ховалися від дощу на заправці і крамницях, розташованих поблизу, у столиці Гани Аккрі, коли стався вибух. Рятувальники вже заявили, що до вибуху призвела пожежа у сусідньому будинку.

За попередніми даними, до вказаної президентом кількості осіб входять ті, хто загинув під час вибуху, а також ті, хто потонув втікаючи від пожежі, і загиблі від повені в іншому місці.

При цьому Магама висловив співчуття родинам жертв, назвавши кількість жертв катастрофічною.

Нагадаємо, пожежа в Гані почалася, коли люди в місті намагалися впоратися із сильними зливами, які тривали два дні. Стихія залишила багатьох без даху і їжі.