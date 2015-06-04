Пожежа в Гані забрала життя 96 людей (фото)

Пожежа почалася, коли люди в місті намагалися впоратися з сильними зливами, які тривали два дні. Стихія залишила багатьох без даху і їжі.

Повінь заважала зусиллям рятувальників, повідомив кореспондент ВВС Семи Дарко з Аккри.

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Є побоювання, що число загиблих може зрости. Пошуки тривають, пише BBC Україна.

Вважається, що люди перебували на заправці, ховаючись від зливи, коли спалахнула пожежа.

Яв Афров спав в автобусі, коли почалася пожежа. Він розповів, що стрибнув у воду, а коли виринув, його обличчя обпік вогонь.

"Вода змела мене на іншу сторону дороги. Я бачив багато людей, які кричали", - розповів він.

Спікер Біллі Анаглейт, якого цитує агентство АР, повідомляє, що вода стала причиною того, що бензин і дизель витекли з заправної станції, а пожежа в сусідньому будинку стала причиною вибуху.

Президент Джон Махама відвідав заправку і заявив, що влада намагається впоратися з наслідками повені і пожежі.