Кремль прокоментував бажання США розмістити ядерні ракети в Європі

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, потрібно спочатку проаналізувати дані повідомлення, а потім вже давати оцінку, повідомляє РИА Новости.

"Безумовно, ми звернули увагу на ці повідомлення ЗМІ. Треба спочатку проаналізувати ці повідомлення, цю інформацію перед тим, як давати якусь оцінку. Але, безумовно, ми звернули пильну увагу на ці повідомлення", - сказав Пєсков журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, розміщення ядерних ракет у Європі США розглядають як основну серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україні, анексії Криму та інших дій в Європі.