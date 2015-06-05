Кремль прокоментував бажання США розмістити ядерні ракети в Європі
16:19, 05 червня 2015Світ
1116 0
У Кремлі звернули пильну увагу на повідомлення ЗМІ про можливе розміщення Вашингтоном ядерних ракет в Європі.
REUTERS
Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, потрібно спочатку проаналізувати дані повідомлення, а потім вже давати оцінку, повідомляє РИА Новости.
"Безумовно, ми звернули увагу на ці повідомлення ЗМІ. Треба спочатку проаналізувати ці повідомлення, цю інформацію перед тим, як давати якусь оцінку. Але, безумовно, ми звернули пильну увагу на ці повідомлення", - сказав Пєсков журналістам.
Читайте такожРФ розгорнула системи, які можуть використовуватися як ядерна зброя - НАТО
Як повідомляв УНІАН, розміщення ядерних ракет у Європі США розглядають як основну серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україні, анексії Криму та інших дій в Європі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter