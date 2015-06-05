США хочуть розмістити ракети в Європі для захисту від Росії - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Дискусія може торкнутися питання поліпшення ядерної зброї для нанесення ударів по цілях на території Росії, хоча прямо про це не говориться", - зазначає видання.

Поки неясно, чи розверне Росія ракети, як цього побоюються США, або ж Вашингтон зробить військовий хід, щоб запобігти розгортанню.

Зараз чиновники адміністрації Барака Обами кажуть, що вони воліють продовжувати діалог з Москвою про виконання зобов'язань за Договором про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (РСМД).

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Мова йде про договір 1987 року, який передбачав повну ліквідацію в СРСР і в США ракет середньої і малої дальності (500-5500 км). Влітку минулого року США звинуватила РФ в недотриманні цього договору, Росія висунула зустрічні претензії.

Представники адміністрації і Пентагону використовують розпливчасті терміни "протидії" і "можливості компенсаційного удару", щоб описати два військових варіанти відповіді, мабуть, сподіваючись виграти час для дипломатії.

За даними ЗМІ, під "протидією" мається на увазі можливість наносити удари по ракетам "на місці базування в Росії". Про це на слуханнях у квітні говорив один з помічників глави Пентагону Роберт Шер.