Щодня до Греції прибувають близько 600 мігрантів - ООН

Кількість мігрантів, які прибувають на грецькі острови, зросла з минулого року в шість разів, свідчать дані ООН. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними організації, тільки за п'ять місяців цього року до Греції приїхало близько 42 тисяч мігрантів, в першу чергу біженців з Африки.

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За словами представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Меліси Флемінг, щодня до Греції прибувають близько 600 мігрантів, і найближчим часом потік може збільшитися.

Як зазначає Флемінг, у Афін немає додаткових ресурсів для вирішення гуманітарної кризи такого масштабу.