Потік мігрантів до Євросоюзу через Егейське море зріс у 5 разів

Про це повідомив глава Frontex Фабріс Лежери в Парижі. З початку цього року по Егейському морю переправилися 45 тис. осіб, що становить приріст в розмірі понад 500%, передає dw.de. Більшість тих, хто прагне потрапити в Грецію через Туреччину, родом із Сирії, охопленої громадянською війною. Майже всі прибулі в ЄС сирійці отримують політичний притулок, зазначив Фабріс Лежери.

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У той же час більша частина мігрантів, які потрапляють до ЄС, добираючись по Середземному морю в Італію, родом з африканських країн на південь від Сахари, і їх спонукає до втечі бідність.

За словами Фабріса Лежери, Frontex готується посилити місію "Посейдон" в Егейському морі. З січня 2015 році було зафіксовано 100 тис. випадків нелегального перетину зовнішніх кордонів ЄС. Ця цифра більш ніж у 2 рази перевищує показник того ж періоду минулого року (40 тис.).

Раніше Єврокомісія запропонувала ввести квоти на біженцівдля країн ЄС. За планами ЄК, квоти на прийом біженців повинні нараховуватися на основі таких критеріїв, як обсяг ВВП, чисельність населення, рівень безробіття та кількість вже прийнятих мігрантів. За цією формулою найбільше навантаження ляже на Німеччину, Францію та Італію: Німеччина повинна буде приймати 18,42% біженців, Франція - 14,17% і Італія - 11,84%. Квоти не поширюються на Великобританію, Ірландію та Данію, оскільки вони юридично не пов'язані даною пропозицією.