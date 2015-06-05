Німецький ресторатор знайшов у своїй садибі таємний погріб Гітлера

За словами ресторатора, у схованці крім коньяку зберігалося шампанське, сири, печиво, консерви, копчені ковбаси, шоколад та сигарети. Вони були заховані у шести глибоких підвалах, розташованих під парковою частиною замку Моріцбург в 160 кілометрах від Берліна і в 14 кілометрах від Дрездена.

Штельцер розповів, що після війни всі запаси фюрера Німеччини були вивезені з підвалів Червоною армією, пише Lenta.ru.

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Ресторатор, який придбав садибу в 2007 році, зазначив, що інформацію про погреб він почерпнув з документів попереднього власника замку князя Ернста Генріха, знайдених в ході реконструкції замку.

Із записів випливає, що припаси, призначені для офіцерів армії, доставляли у Моріцбург ночами. Продукти вивозили з Берліна, щоб врятувати їх від нальотів авіації.

Замок Моріцбург був побудований в 1542-1546 роках. Довгі роки він служив резиденцією саксонських курфюрстів будинку Веттинів. У 1946 році в замку приступили до створення музею бароко, який відкрився в 1949 році.

Адольф Гітлер покінчив життя самогубством 30 квітня 1945 року. У 1946 році останки фюрера були кремовані до попелу і потім викинуті в Ельбу.