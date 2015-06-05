Німецький ресторатор знайшов у своїй садибі таємний погріб Гітлера
Німецький ресторатор Сільвіо Штельцер (Silvio Stelzer) виявив в Саксонії таємний льох, у який в 1944 році за наказом Адольфа Гітлера сховали коньяк і різні делікатеси. Про це повідомляє Bild.
За словами ресторатора, у схованці крім коньяку зберігалося шампанське, сири, печиво, консерви, копчені ковбаси, шоколад та сигарети. Вони були заховані у шести глибоких підвалах, розташованих під парковою частиною замку Моріцбург в 160 кілометрах від Берліна і в 14 кілометрах від Дрездена.
Штельцер розповів, що після війни всі запаси фюрера Німеччини були вивезені з підвалів Червоною армією, пише Lenta.ru.
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Ресторатор, який придбав садибу в 2007 році, зазначив, що інформацію про погреб він почерпнув з документів попереднього власника замку князя Ернста Генріха, знайдених в ході реконструкції замку.
Із записів випливає, що припаси, призначені для офіцерів армії, доставляли у Моріцбург ночами. Продукти вивозили з Берліна, щоб врятувати їх від нальотів авіації.
Замок Моріцбург був побудований в 1542-1546 роках. Довгі роки він служив резиденцією саксонських курфюрстів будинку Веттинів. У 1946 році в замку приступили до створення музею бароко, який відкрився в 1949 році.
Адольф Гітлер покінчив життя самогубством 30 квітня 1945 року. У 1946 році останки фюрера були кремовані до попелу і потім викинуті в Ельбу.