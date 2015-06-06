Кількість жертв катастрофи теплохода в Китаї досягла 396 осіб, 46 зникли безвісти

Кількість жертв катастрофи теплохода "Дунфанчжисін" ("Зірка Сходу"), що затонув на річці Янцзи в повіті Цзяньлі (центральна китайська провінція Хубей) ввечері 1 червня, зросла до 396 людей, ще 46 осіб поки що вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили 6 червня на прес-конференції представники штабу рятувальної операції в прямому ефірі китайського телебачення, передає ТАСС.

За час рятувальної операції знайдено 14 вцілілих пасажирів і членів екіпажу.

Вчора ввечері китайським рятувальникам вдалося за допомогою плавучих кранів підняти судно на поверхню і приступити до відкачування води та огляду внутрішніх приміщень.

Як повідомлялося, у момент катастрофи на борту теплохода перебувало 405 пасажирів, 46 членів екіпажу і п'ять співробітників туристичних компаній, які зафрахтували судно. Капітан і старший механік судна були врятовані, а потім заарештовані поліцією. За їхньою версією, причиною катастрофи стала сильна буря.